وزير خارجية الإمارات يتهم "أنصار الله" بالتعطيل المتعمد لسير مشاورات جنيف

وقال قرقاش، في تغريده على موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع في ظل مخاوفنا أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها ولا تسعى إلى حل الأزمة".
التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع في ظل مخاوفنا أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها ولا تسعى إلى حلّ للأزمة، اليمن والمنطقة بحاجة إلى خريطة طريق سياسية وهذا التسويف لا يبشر بخير.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 6, 2018
وحمل المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، اليوم الخميس، التحالف العربي مسؤولية عرقلة انتقال الوفد المشارك في مشاورات جنيف.
وقال المجلس في تصريح على لسان مصدر مسؤول بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله: "إن قوى العدوان لا زالت ترفض منح ترخيص لطائرة عُمانية لنقل الوفد الوطني".
وستكون تلك المفاوضات هي الأولى منذ عامين، وذلك بعد فشل جولتين سابقتين، آخرها في الكويت، وشهدت الفترة الأخيرة جولة واسعة للمبعوث الأممي التقى فيها كافة الأطراف اليمنية للتجهيز لجولة المشاورات الجديدة.
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.
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