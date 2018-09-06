وزير خارجية الإمارات يتهم "أنصار الله" بالتعطيل المتعمد لسير مشاورات جنيف

اتهم وزير الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالتعطيل المتعمد لسير عملية المشاورات في جنيف بهدف تخفيف الضغط عليها.

وقال قرقاش، في تغريده على موقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع في ظل مخاوفنا أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها ولا تسعى إلى حل الأزمة".

وأضاف: "اليمن والمنطقة بحاجة إلى خريطة طريق سياسية، وهذا التسويف لا يبشر بخير".

التعطيل الحوثي المتعمد لمشاورات جنيف متوقع في ظل مخاوفنا أن الجماعة تسعى إلى تخفيف الضغط المتنامي عليها ولا تسعى إلى حلّ للأزمة، اليمن والمنطقة بحاجة إلى خريطة طريق سياسية وهذا التسويف لا يبشر بخير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 6, 2018