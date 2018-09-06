مستشار الرئيس اليمني: لا حديث عن الانسحاب من المشاورات وسنستمر بها

قال مستشار الرئيس اليمني، عضو الوفد الحكومي، ياسين مكاوي، إنه لا يوجد أي حديث عن الانسحاب من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، مشيرا إلى أنهم مستمرون بها".

© AP Photo / Kamran Jebreili وزير خارجية الإمارات يتهم "أنصار الله" بالتعطيل المتعمد لسير مشاورات جنيف

وقال مكاوي، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الخميس في معرض رده عن إمكانية انسحاب الوفد الحكومي خلال الساعات المقبلة في حال لم يأت الوفد الحوثي إلى جنيف، "لا حديث عن الانسحاب من المشاورات نحن مستمرون باجتماعاتنا ومشاوراتنا ولن ننسحب، اليوم هو أول يوم للمشاورات وسنستمر".

وكان أعلن وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى جنيف خالد اليماني، مساء اليوم الخميس، أن الوفد سيتخذ في الساعات المقبلة قرار البقاء في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أم الانسحاب منها بسبب عدم حضور وفد "أنصار الله" (الحوثيين) إلى المفاوضات حتى الآن.