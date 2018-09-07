الاتفاق على إنشاء شركة روسية سورية لبناء وحدات سكنية في سوريا

دمشق — سبوتنيك. وقال بادالكو في كلمة، ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال الروسي السوري على هامش الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي: "قررنا إنشاء شركة بناء مشتركة، ستعمل في مجال بناء وحدات سكنية. خلال السنوات الثلاث الأولى هذا المشروع سيمكننا بناء حوالي 2000 شقة سكنية للسكان المحليين".
ولفت بادالكو إلى أن "قائمة المشاركين في هذا المشروع لم تغلق"، داعيا المهتمين من رجال الأعمال الروس و السوريين للمشاركة والمساهمة في هذه الشراكة.
وانطلقت صباح اليوم في العاصمة السورية دمشق أعمال "منتدى الأعمال الروسي السوري"، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري الروسي بمشاركة وزير الصناعة والتجارة السوري سامر الخليل ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي غيورغي كالامانوف.
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