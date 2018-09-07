مصر تبحث إجراءات جديدة بشأن حالات الوفاة في الخارج

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الجهود المبذولة لتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج تشمل حالات الوفاة.

وأكدا ضرورة التركيز على العمالة المصرية بالخارج، غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدراجهم بمظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء، وجودهم في الخارج بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم، وذلك بحسب ما أفاد بيان من وزارة الهجرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

© Sputnik . Pavel Gerasimov مصر: وزارة الهجرة تبحث أزمة المهندسين المصريين في الكويت

كما ناقشا، خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين، مقترحا يتضمن وجود أنظمة متعددة للتغطية التأمينية للمصريين بالخارج، وذلك من خلال جوازات السفر في حالات الوفاة، على أن يكون نقل الجثامين من الخارج إجباريا في النظام التأميني المقترح، إلى جانب وضع نظام اختياري في حالة الوفاة الطبيعية.

ووجه هشام توفيق إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة بالتنسيق مع الوزارة في تقديم عرض تأميني للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الوزراء.

واستعراض اللقاء الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، والتي تستهدف حالات الوفاة والإصابة أثناء العمل والعجز الكلي، أو الجزئي نتيجة حادث وعلى رأسها نقل الجثامين، بحيث تتضمن تعويضا للمصريين بالخارج من خلال شركات التأمين المشاركة في هذا المشروع.

وأكدت وزيرة الهجرة على الاهتمام الدائم الذي توليه الوزارة بطلبات واحتياجات المواطنين بالخارج لافتة إلي أهمية اطلاق حملة توعية موجهة للعاملين بالخارج، بنظام المعاشات المصري وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إمداد وزارة الهجرة بكافة البيانات المتعلقة بنظام المعاشات.