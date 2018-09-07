ابن سلمان يتصدر غلاف "نيوزويك"... ماذا قالت عنه المجلة الأمريكية

وسلطت المجلة في مقالها الضوء على ما وصفته بـ "سحر" ولي العهد في الغرب، والذي تمكن من إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، جعلت المملكة تتصدر العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العالمية.
وتحدث عن زيارات ولي العهد للدول الأوروبية والولايات المتحدة ووصفتها بالزيارات المهيبة التي شهدت اهتماما عالميا بسبب خططه الاصلاحية الكبرى في جميع المجالات و"رؤية 2030" لجذب الاستثمارات والانفتاح على العالم وتوفير الوظائف والاستثمار في مجالات هامة كالصحة والتعليم والترفيه والسياحة إضافة إلى مكافحته للإرهاب والفساد ودعم المرأة.
"Make Arabia Great Again"— Salman Al-Ansari سلمان الأنصاري (@Salansar1) September 5, 2018
— @NewsWeek#SaudiArabia #MBS#CrownPrince #Saudi #MohammedBinSalman pic.twitter.com/GL14jXnGFV
كما تناولت "نيوزويك" في تقرير العلاقات "السعودية — الأمريكية" التاريخية، وتطورها إلى مستويات عالية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، واتفاق البلدين على العديد الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأكدت أن أمير الإصلاح لا يتوانى عن مواجهة أي مشكلة، ويتعامل مع أي تهديد يحيط المملكة أو سياساتها بجدية، إلى جانب مكافحة للفساد والإرهاب والتهديدات الإيرانية وأذرعها التي تثير الفوضى في المنطقة العربية والعالم.
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