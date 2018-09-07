ابن سلمان يتصدر غلاف "نيوزويك"... ماذا قالت عنه المجلة الأمريكية

تصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عدد مجلة "نيوزويك" الأمريكية الشهيرة، لليوم الجمعة، والتي وصفته بأمير الإصلاح، وتناولت فيه السياسات المحلية والخارجية وطرزت عنوان الغلاف بـ "يعيد السعودية لمجدها من جديد".

وسلطت المجلة في مقالها الضوء على ما وصفته بـ "سحر" ولي العهد في الغرب، والذي تمكن من إجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، جعلت المملكة تتصدر العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام العالمية.

وتحدث عن زيارات ولي العهد للدول الأوروبية والولايات المتحدة ووصفتها بالزيارات المهيبة التي شهدت اهتماما عالميا بسبب خططه الاصلاحية الكبرى في جميع المجالات و"رؤية 2030" لجذب الاستثمارات والانفتاح على العالم وتوفير الوظائف والاستثمار في مجالات هامة كالصحة والتعليم والترفيه والسياحة إضافة إلى مكافحته للإرهاب والفساد ودعم المرأة.

كما تناولت "نيوزويك" في تقرير العلاقات "السعودية — الأمريكية" التاريخية، وتطورها إلى مستويات عالية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، واتفاق البلدين على العديد الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN ابن سلمان يوجه رسالة للشعب الأمريكي

وتحدثت المجلة الأمريكية عن العلاقات في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، دونالد ترامب، الذي يعي تماما قوة السعودية في العالم العربي والإسلامي، سواء على المستوى السياسيى والاقتصادي والعسكري.

وأكدت أن أمير الإصلاح لا يتوانى عن مواجهة أي مشكلة، ويتعامل مع أي تهديد يحيط المملكة أو سياساتها بجدية، إلى جانب مكافحة للفساد والإرهاب والتهديدات الإيرانية وأذرعها التي تثير الفوضى في المنطقة العربية والعالم.