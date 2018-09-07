"سحاب 73" أول طائرة تبدعها الخبرات السورية

وبحسب شبكة "دمشق الآن" السورية، فقد قام عدد من المهندسين السوريين بتصميم وصنع الطائرة السورية "سحاب 73" المخصصة للتدريب الأولي والرياضة، وتتميز بوزنها الخفيف وتتسع لطيار وراكب وتصل سرعتها الوسطى إلى 180 كم في الساعة وبسقف طيران 4000 متر.
هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء أمس الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.
ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ عام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.
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