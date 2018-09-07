"سحاب 73" أول طائرة تبدعها الخبرات السورية

شهد معرض دمشق الدولي الذي يقام في العاصمة السورية دمشق عرض أول طائرة مخصصة للتدريب الأولي والرياضة قام بتصميمها وصناعتها مهندسون سوريون.

وبحسب شبكة "دمشق الآن" السورية، فقد قام عدد من المهندسين السوريين بتصميم وصنع الطائرة السورية "سحاب 73" المخصصة للتدريب الأولي والرياضة، وتتميز بوزنها الخفيف وتتسع لطيار وراكب وتصل سرعتها الوسطى إلى 180 كم في الساعة وبسقف طيران 4000 متر.

© Sputnik . Fedaa Shahin لبنان يشارك في فعاليات معرض دمشق الدولي

يذكر أن الطائرة موجودة في جناح الجمهورية العربية السورية في معرض دمشق الدولي

هذا وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء أمس الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ عام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.