المسجد النبوي يطلق برنامجا جديدا

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، برنامجا جديدا.

وبدأت وكالة المسجد النبوي ممثلة بإدارة الأمن والسلامة برنامج "السلامة أولا"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويأتي البرنامج "ضمن أعمال حملة وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السادس".

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة، عصام بن حسين قواص، إن البرنامج يهدف لتعريف الزوار بدور الوكالة وإبراز جهودها فى أعمال السلامة.

وتابع أن البرنامج يهدف لتقديم "نماذج عن الخدمات المقدمة لتحقيق الهدف من سلامة المسجد النبوي ومقتنياته وزائريه والعاملين فيه، بالإضافة لتقديم عرض مرئي للزوار يُبين أهمية السلامة وشرح عن أهم الوسائل المستخدمة".