مساعد الرئيس السوداني: البشير يعين معتز موسى رئيسا للوزراء

الخرطوم — سبوتنيك. وقال إبراهيم، مساء الأحد، في تصريحات صحفية، إنه "تم تقليص عدد الوزارات الاتحادية من ٣١ إلى ٢١ وزارة، كما سيتم تقليص عدد الوزارات بالحكومات الولائية من ٨ وزارت إلى ٥ وزارة".
وكشف إبراهيم أنه "تم فصل منصب النائب الأول للرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، وسمى الحزب الحاكم بكري حسن صالح نائبا أولا لرئيس الجمهورية، محمد يوسف كبر، نائبا للرئيس ومعتز موسى سالم رئيسا للوزراء القومي، وسيؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية، عمر البشير، غدا الاثنين".
وأوضح إبراهيم، أنه "سيتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة عقب إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء الجديد معتز محمد موسى قريبا.
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