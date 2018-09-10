الحكومة اليمنية تعلن فتح الاعتمادات لتغطية استيراد السلع الأساسية عبر بنك سعودي

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، خلال اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، اليوم الاثنين، عن فتح الاعتمادات لتغطية استيراد السلع الأساسية عن طريق البنك الأهلي السعودي وبدء تنفيذها، إضافة إلى فتح الاعتمادات الصغيرة دون 200 ألف دولار عبر البنوك المحلية".

أكد رئيس الحكومة اليمنية، خلال الاجتماع، "بذل جهود مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية".

© Sputnik . BADER HINDA البنك المركزي اليمني يضخ دفعات من العملة الأجنبية لإيقاف تدهور الريال

وأشار إلى "أن مصفوفة الاجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي وبتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستكلل بالنجاح".

وأضاف "أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات والتي أدت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي".

وتسعى الحكومة اليمنية لإيقاف تدهور الريال اليمني، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 600 ريال يمني، ما تسبب بموجة من غلاء الأسعار وخروج مظاهرات حاشدة ضد الحكومة والتحالف في عدد من المحافظات اليمنية.

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء الماضي، جملة من الإجراءات لإيقاف الانهيار الاقتصادي تضمنت تعزيز الإيرادات وتقليص النفقات، والتوجه إلى القروض الدولية في تغطية بعض النفقات وتوحيد المؤسسات الأمنية، وإعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز لضمان عملهما بكامل طاقتهما بما يعزز الموارد من النقد الأجنبي.