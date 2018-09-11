أفراد ينتحلون شخصية الملك سلمان... هذا ما حدث معهم (صور وفيديو)

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداوله أمس في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حاليا في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة، وكتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية من القبض يوم أمس الاثنين على من يقف خلف هذه العملية.

واتضح أنهم كل من: عبد الله صالح حماد المطيري ــ سعودي الجنسية، نظير نبيه هاني ــ لبناني الجنسية، متين أحمد ــ هندي الجنسية

وقد تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نشرت على حسابها في "سناب شات"، فيديو للهدايا الثمينة، التي وصلت جناحها في مكان إقامتها في الرياض، وهي عبارة عن مجموعة عطور، من صناعة عملاق العطور في السعودية عبد الصمد القرشي. وتداول ناشطون صورة مأخوذة من مقطع الفيديو مكتوباً عليها أن الهدية مقدَّمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة.