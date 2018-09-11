صحيفة: اجتماع عسكري يضم قادة من مصر وقطر خلال ساعات

قالت صحيفة إن اجتماعا عسكريا يتم خلال الساعات المقبلة، ويضم قادة من مصر وقطر.

يبدأ قادة جيوش الخليج، غدا الأربعاء، الاجتماع مع مسؤولين عسكريين من أمريكا ومصر والأردن، بعد اجتماعهم الأخير في الكويت، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

© REUTERS / HANDOUT تحسبا لتصعيد عسكري محتمل... ترقب في قطر وإعلان خطة تدخل عاجل

ويلتقي رؤساء أركان جيوش مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر، بقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة لـ"تعزيز التعاون، وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك".

واجتمع قادة الجيوش الخليجية في الكويت، ضمن اللجنة العسكرية العليا لدول المجلس، وجاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية السابقة لرؤساء الأركان التي تسعى إلى تحقيق مزيد من التنسيق العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يسعى رؤساء الأركان خلال اجتماعهم إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك، للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة في دول المجلس.

وجاء الاجتماع ترجمة لرؤية قادة دول المجلس في العمل على تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمستويات.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، للنهوض بالعمل العسكري الخليجي الموحد.