أبو الغيط: الحوثيون استنكفوا الحضور إلى محادثات جنيف بحجج واهية

استنكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، غياب جماعة "أنصار الله" عن المشاورات اليمنية في جنيف، قائلا إن "الأسباب التي قدمها الحوثيون لغيابهم واهية".

القاهرة- سبوتنيك وقال أبو الغيط، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للجامعة اليوم في القاهرة، "الحوثيون استنكفوا الحضور إلى المباحثات التي دعا إلى المبعوث الأممي في جنيف بحجج واهية".

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية "إنهم يتحملون المسؤولية عن المعاناة اليمنية".

© AP Photo / Hani Mohammed زعيم الحوثيين يعلن انهيار محادثات الأمم المتحدة

وكان من المقرر أن تنطلق الخميس الماضي، مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف ، إلا أن جماعة أنصار الله اتهمت التحالف العسكري العربي، الذي تقوده السعودية وتشارك به الإمارات، بعرقلة وصول وفدها، من خلال عدم التصريح لطائرة عمانية بنقل الوفد وجرحى وعالقين على متنها، وهو ما نفته الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها.

اعتبر الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، أن الأمم المتحدة فشلت أو أُفشلت في استخراج الترخيص اللازم لانتقال وفد صنعاء جنيف للمشاركة في مشاورات كان مقررا إجراؤها هناك برعاية أممية.

قال عبد السلام، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، "أبدينا موافقة على طائرة تغادر صنعاء مباشرة إلى جنيف برفقة مرضى وجرحى".