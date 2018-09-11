أبو الغيط: الحوثيون استنكفوا الحضور إلى محادثات جنيف بحجج واهية

القاهرة- سبوتنيك وقال أبو الغيط، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للجامعة اليوم في القاهرة، "الحوثيون استنكفوا الحضور إلى المباحثات التي دعا إلى المبعوث الأممي في جنيف بحجج واهية".
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية "إنهم يتحملون المسؤولية عن المعاناة اليمنية".
اعتبر الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، أن الأمم المتحدة فشلت أو أُفشلت في استخراج الترخيص اللازم لانتقال وفد صنعاء جنيف للمشاركة في مشاورات كان مقررا إجراؤها هناك برعاية أممية.
قال عبد السلام، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، "أبدينا موافقة على طائرة تغادر صنعاء مباشرة إلى جنيف برفقة مرضى وجرحى".
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