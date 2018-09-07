غريفيث ينتظر "الحوثيين" للمشاركة في محادثات جنيف... وفتح مطار صنعاء على الطاولة

قال المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي اليوم الجمعة إن مبعوث المنظمة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ينتظر قدوم وفد "الحوثيين" للمشاركة في مشاورات جنيف، وبحث مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قضايا من بينها إطلاق سراح السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.

وبحسب "رويترز"، أفادت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي أن غريفيث، الذي بدأ مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية في جنيف أمس الخميس، مايزال ينتظر وصول ممثلي الحوثيين إلى المفاوضات.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... القوات الحكومية المشتركة تسيطر على 3 أودية جنوب الحديدة

وتابعت فيلوتشي "مايزال يعمل من أجل وصول وفد أنصار الله إلى جنيف".

وأضافت "منذ أمس الخميس يناقش معهم إجراءات بناء الثقة بما في ذلك قضايا السجناء ووصول المساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء إضافة إلى قضايا اقتصادية".

وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنه من غير المتوقع أن يجري غريفيث أية محادثات في مكاتبها في جنيف اليوم الجمعة.

لكن المبعوث شوهد اليوم الجمعة وهو يعقد محادثات في الفندق مع وفد الحكومة اليمنية وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مصدران في وفد الحكومة أمس إنهما منحا المبعوث الدولي وقتا إضافيا حتى ظهر اليوم الجمعة لإقناع "الحوثيين" بالقدوم إلى جنيف.

ومع مرور موعد تلك المهلة لم يصدر إعلان بشأن مصير المحادثات وقال دبلوماسي غربي يتابع جهود إحلال السلام في اليمن إنه "لا توجد دلائل حتى الآن" على أن الحوثيين سيصلون إلى جنيف.

وذكرت "رويترز" أن "الحوثيين متمسكون بمطلبهم الخاص باستخدام الطائرة التي من المفترض أن تقل وفدهم إلى جنيف لإجلاء عشرات المصابين إلى عمان المجاورة".

أما وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش فعلق على الوضع عبر "تويتر" اليوم الجمعة قائلا "تعودنا من الحوثي المراوغة حين يشعر بالضغط السياسي والعسكري، وأزمة الوصول إلى جنيف واشتراط إرسال مئات الجرحى إلى الخارج عشية بدء المشاورات لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، بالمقابل يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته تجاه الحل السياسي".