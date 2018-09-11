شاهد... الحربي الروسي يمحو منصات إطلاق الصواريخ على المدنيين في ريف حماة

استهدف الطيران الحربي الروسي خلال اليومين الماضيين مواقع إرهابيي "جيش العزة" في ريف حماة الشمالي بعدة غارات أسفرت عن تدمير قواعد إطلاق قذائفه الصاروخية، التي يعتدي من خلالها على الأحياء المدنية الآمنة.

© Sputnik . basel shartouh "النصرة" تستهدف مدينة حماة ومحيط مطارها العسكري بالقذائف الصاروخية

وقال مراسل " سبوتنيك "، في ريف حماة الشمالي: إن سلاح الجو الروسي شن خلال اليومين الماضيين عدة غارات على مواقع إرهابيي " جيش العزة " الموالي لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في بلدتي الزكاة وكفرزيتا شمالي مدينة محردة، وذلك بهدف تدمير قواعد إطلاق الصواريخ التي يستهدف من خلالها الإرهابيون الأحياء الآمنة في مدينة حماة وريفها، والتي أوقعت عشرات المدنيين بين قتيل ومصاب في بلدات محردة والسقيلبية وسلحب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف مراسل "سبوتنيك": إن الغارات أسفرت عن تدمير قواعد إطلاق الصواريخ المذكورة إضافة إلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ثقيلة ومقتل عدد من الإرهابيين.

ويواصل مسلحو "جيش العزة" الموالي لتنظيم "جبهة النصرة" قصفهم بالقذائف الصاروخية العنقودية منذ أيام للأحياء المدنية الآمنة في حماة وريفها، حيث قصفوا مساء الاثنين الماضي حي القصور بمدينة حماة، ومحيط مطار حماة العسكري وبلدة معان ومحيط بلدة أرزة شمالي حماة بعدد من القذائف الصاروخية، كما وجهوا خلال الأيام الماضية عدة ضربات بالقذائف الصاروخية العنقودية لبلدات محردة والسقيلبية وسلحب بريف حماة الشمالي الغربي حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يحوي في صفوفه عددا كبيرا من المسلحين الأجانب والعرب.