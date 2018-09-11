شاهد... الحربي الروسي يمحو منصات إطلاق الصواريخ على المدنيين في ريف حماة

وأضاف مراسل "سبوتنيك": إن الغارات أسفرت عن تدمير قواعد إطلاق الصواريخ المذكورة إضافة إلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ثقيلة ومقتل عدد من الإرهابيين.
ويواصل مسلحو "جيش العزة" الموالي لتنظيم "جبهة النصرة" قصفهم بالقذائف الصاروخية العنقودية منذ أيام للأحياء المدنية الآمنة في حماة وريفها، حيث قصفوا مساء الاثنين الماضي حي القصور بمدينة حماة، ومحيط مطار حماة العسكري وبلدة معان ومحيط بلدة أرزة شمالي حماة بعدد من القذائف الصاروخية، كما وجهوا خلال الأيام الماضية عدة ضربات بالقذائف الصاروخية العنقودية لبلدات محردة والسقيلبية وسلحب بريف حماة الشمالي الغربي حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال.
وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يحوي في صفوفه عددا كبيرا من المسلحين الأجانب والعرب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)