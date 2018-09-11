مقتل قياديين من "أنصار الله" بقصف للجيش شمال صعدة

قُتل قياديان ميدانيان من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بقصف شنه الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي عسكري، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad التحالف العربي: لن نكشف عن آلية رصد الانتهاكات في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" بأن "مدفعية الجيش الوطني قصفت على مواقع غرب مديرية باقم شمال صعدة، أسفر عن مقتل مشرف الميليشيا الأمني في باقم المكنى أبو صقور، ومشرف تسليح الميليشيا في الجبهة المكنى أبو شهاب".

وأشار إلى "أن القصف أسفر أيضاً عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير عربات قتالية تابعة لها".

يذكر أن الجيش اليمني أعلن أمس الاثنين، مقتل وإصابة عدد كبير من مسلحي "أنصار الله" وتدمير مخازن أسلحة للجماعة بقصف مدفعي على الأحياء الغربية لمديرية باقم شمال صعدة، في حين قُتل آخرون من كتيبة الكرار وأعطبت عربات وآليات قتالية لـ "أنصار الله" باستهداف طيران التحالف تعزيزات في المديرية ذاتها.