الجيش اليمني يحبط تسللا لـ"أنصار الله" شرق البيضاء

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "ميليشيا الحوثي الانقلابية نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع للجيش في منطقة فضحة بمديرية الملاجم شرق البيضاء".
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 19 أغسطس/ آب المنصرم استعادة عدد من المواقع المهمة في مديرية الملاجم، والسيطرة النارية على مفرق البياض الاستراتيجي، إثر معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحاً من جماعة "أنصار الله"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية.
يُذكر أن الجيش اليمني أطلق في 26 يوليو/ تموز الماضي، بإسناد من التحالف عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".
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