الجيش اليمني يحبط تسللا لـ"أنصار الله" شرق البيضاء

دارت مواجهات بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "ميليشيا الحوثي الانقلابية نفذت محاولة تسلل باتجاه مواقع للجيش في منطقة فضحة بمديرية الملاجم شرق البيضاء".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad التحالف العربي: لن نكشف عن آلية رصد الانتهاكات في اليمن

وأشار إلى "تمكن قوات الجيش من إفشال محاولة الميليشيا وكبدتها قتلى وجرحى".

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 19 أغسطس/ آب المنصرم استعادة عدد من المواقع المهمة في مديرية الملاجم، والسيطرة النارية على مفرق البياض الاستراتيجي، إثر معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحاً من جماعة "أنصار الله"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية.

يُذكر أن الجيش اليمني أطلق في 26 يوليو/ تموز الماضي، بإسناد من التحالف عملية عسكرية لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".