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14:10 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    جماعة الحوثيين في اليمن

    قرقاش: تحرير الحديدة اليمنية هو المطلوب لإعادة "الحوثيين" إلى مفاوضات بناءة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن غياب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن مشاورات "جنيف" يوم الخميس الماضي، يعد دليلا آخر على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتها إلى مفاوضات سياسية بناءة.

    الغارات الجوية على اليمن
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    القوات المشتركة تحبط محاولة لـ"أنصار الله" قطع إمداداتها جنوب الحديدة
    سبوتنيك. وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "غياب الحوثيين عن طاولة المفاوضات في مباحثات جنيف للسلام، يعدّ دليلا آخر، على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتهم إلى رشدهم من أجل الانخراط في مفاوضات سياسية بناءة".

    وأضاف: "نؤكد على ثبات موقفنا بأن التغيير في الحسابات هو الأساس للوصول إلى حل سياسي ناجح في اليمن، وتحرير الحديدة هو المطلوب لضمان إنهاء العدوان الحوثي من خلال المساعي السياسية".

    وتمكنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة، خلال الساعات القليلة الماضية من إحراز تقدم بمحافظة الحديدة غربي البلاد بعد معارك مع مسلحي "الحوثيين".

    وذكر مصدر في السلطة المحلية بالحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المشتركة تقدمت إلى قوس النصر في كيلو 12 شرق مدينة الحديدة وقطعت طريق الحديدة صنعاء الاستراتيجي، بعد معارك مع مسلحي الحوثيين، مدعوم بقصف مكثف لطيران التحالف على طول الطريق وصولاً إلى كيلو 16".

    معركة الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    اليمن: هجوم لـ "أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة
    وعلى الصعيد السياسي للأزمة القائمة في اليمن، كان من المقرر أن تنطلق الخميس الماضي، مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، إلا أن جماعة "أنصار الله" اتهمت التحالف (العسكري العربي الذي تقوده السعودية وتشارك به الإمارات) بعرقلة وصول وفدها، من خلال عدم التصريح لطائرة عُمانية بنقل الوفد وجرحى وعالقين على متنها، وهو ما نفته الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها.

    ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

    وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

    انظر أيضا:

    اليمن... عمليات للمدفعية مع سلاح الجو المسير ضد قوات التحالف العربي
    التحالف العربي: لن نكشف عن آلية رصد الانتهاكات في اليمن
    بعد فشل مفاوضات جنيف... أول تعليق من السعودية بشأن اليمن
    اليمن: هجوم لـ "أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة
    الكلمات الدلالية:
    العدوان, الحكومة اليمنية, طيران التحالف, مشاورات, تحرير الحديدة, مباحثات جنيف, وكالة سبوتنيك, الحوثيين, أنصار الله, أنور قرقاش, اليمن
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