قرقاش: تحرير الحديدة اليمنية هو المطلوب لإعادة "الحوثيين" إلى مفاوضات بناءة

وأضاف: "نؤكد على ثبات موقفنا بأن التغيير في الحسابات هو الأساس للوصول إلى حل سياسي ناجح في اليمن، وتحرير الحديدة هو المطلوب لضمان إنهاء العدوان الحوثي من خلال المساعي السياسية".
وتمكنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة، خلال الساعات القليلة الماضية من إحراز تقدم بمحافظة الحديدة غربي البلاد بعد معارك مع مسلحي "الحوثيين".
وذكر مصدر في السلطة المحلية بالحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المشتركة تقدمت إلى قوس النصر في كيلو 12 شرق مدينة الحديدة وقطعت طريق الحديدة صنعاء الاستراتيجي، بعد معارك مع مسلحي الحوثيين، مدعوم بقصف مكثف لطيران التحالف على طول الطريق وصولاً إلى كيلو 16".
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
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