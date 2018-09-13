الملك سلمان يمارس هوايته المفضلة (صورة)

وقالت القناة إن الصورة للملك سلمان وهو يمارس هوايته المفضلة.

وتظهر الصورة المنشورة الملك سلمان يمتطي جوادا.

وتولى الملك سلمان الحكم في السعودية، يوم 23 يناير/كانون الثاني عام 2015، بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.