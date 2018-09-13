تسجيل
14:46 13 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

    رسالة من البشير للقوات في اليمن... والجنود يتمسكون بالبقاء والقتال

    © AP Photo / Hasan Jamali
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    توجه السفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية، عبد الباسط بدوي السنوسي، برفقة اللواء ركن عبد الله أحمد عبد الله الملحق العسكري بالبعثة السودانية، إلى مدينة الرياض، أمس الأربعاء.

    واطمأن السفير على مصابي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذين يتلقون العلاج بمدينة الأمير سلطان العسكرية، بالرياض إثر إصابتهم أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية، فى منطقة الحد الجنوبي، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

    ونقل السفير للمصابين تحيات رئيس الجمهورية، عمر البشير، ووزير الدفاع مؤكدا لهم حرص القيادة على الاطمئنان عليهم، وعبر عن تقديره لما يقومون به من انتصارات بالحد الجنوبي، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    بماذا وصفت التهديد... السعودية تعلق على موقف السودان من حرب اليمن

    كما عبر عن شكره وامتنانه "لما يقوم به الجانب السعودي من اهتمام ورعاية لهؤلاء الأبطال"، مؤكدا مواصلة القوات المسلحة في الحد الجنوبي ودعم السودان لمبادرة إحلال السلام باليمن.

    من ناحية أخرى عبر عدد من الجرحى عن تقديرهم وشكرهم للسفير السنوسي، على اهتمامه ورعايته لهم في تلك الظروف مؤكدين تمسكهم بالعودة مرة أخرى إلى صفوف القتال بعد شفائهم.

    وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح، مع السفير السوداني، الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، التطورات السياسية والميدانية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يشهده اليمن من مستجدات على الساحة الوطنية.

    وثمن نائب الرئيس مشاركة السودان الفاعلة ضمن دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة السعودية وما قدمه "أبطال القوات المسلحة السودانية من نماذج شجاعة في التضحية والفداء"، معربا عن التقدير العالي والتأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ، وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ".

    الرئيس السوداني عمر البشير والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Hasan Jamali
    السودان: لقاء رسمي مع السعودية والإمارات وقرار بشأن قطر

    وقال نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء إن "علاقة اليمن بدول التحالف ومنها السودان عُمّدت بدماء الأبطال وسيسجل التاريخ هذه العلاقة في أنصع صفحاته وستظل هذه المواقف الشجاعة عنواناً للإخاء والتلاحم العربي في مواجهة الأخطار الخارجية".

    من جانبه أكد السفير: "استمرار دعم بلاده الحكومة الشرعية ووقوفها إلى جانب اليمن وتأييدها للمرجعيات الثلاث وإدانتها لكل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون"، معبرا في الوقت ذاته عن سروره البالغ بلقاء نائب رئيس الجمهورية واستعداد بلاده تعزيز علاقات التعاون والدعم بين البلدين الشقيقين.

    انظر أيضا:

    السودان: الأمطار تتسبب في مصرع وإصابة قرابة 70 شخصا
    تطورات جديدة بين السودان وتركيا... وتوجيهات من أردوغان والبشير
    وزير الدفاع السوداني والمبعوث الأممي لجنوب السودان يبحثان تنفيذ اتفاق السلام
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, أخبار اليمن, الحرب في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, الحكومة اليمنية, التحالف العربي, علي محسن الأحمر, عمر البشير, السعودية, اليمن, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نائب رئيس شركة آبل للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة
    "آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"
    أسلحة بوروشينكو المتطورة
    أسلحة بوروشينكو المتطورة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك