رسالة من البشير للقوات في اليمن... والجنود يتمسكون بالبقاء والقتال

توجه السفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية، عبد الباسط بدوي السنوسي، برفقة اللواء ركن عبد الله أحمد عبد الله الملحق العسكري بالبعثة السودانية، إلى مدينة الرياض، أمس الأربعاء.

واطمأن السفير على مصابي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذين يتلقون العلاج بمدينة الأمير سلطان العسكرية، بالرياض إثر إصابتهم أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية، فى منطقة الحد الجنوبي، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

ونقل السفير للمصابين تحيات رئيس الجمهورية، عمر البشير، ووزير الدفاع مؤكدا لهم حرص القيادة على الاطمئنان عليهم، وعبر عن تقديره لما يقومون به من انتصارات بالحد الجنوبي، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE بماذا وصفت التهديد... السعودية تعلق على موقف السودان من حرب اليمن

كما عبر عن شكره وامتنانه "لما يقوم به الجانب السعودي من اهتمام ورعاية لهؤلاء الأبطال"، مؤكدا مواصلة القوات المسلحة في الحد الجنوبي ودعم السودان لمبادرة إحلال السلام باليمن.

من ناحية أخرى عبر عدد من الجرحى عن تقديرهم وشكرهم للسفير السنوسي، على اهتمامه ورعايته لهم في تلك الظروف مؤكدين تمسكهم بالعودة مرة أخرى إلى صفوف القتال بعد شفائهم.

وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح، مع السفير السوداني، الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، التطورات السياسية والميدانية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يشهده اليمن من مستجدات على الساحة الوطنية.

وثمن نائب الرئيس مشاركة السودان الفاعلة ضمن دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة السعودية وما قدمه "أبطال القوات المسلحة السودانية من نماذج شجاعة في التضحية والفداء"، معربا عن التقدير العالي والتأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ، وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ".

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وقال نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء إن "علاقة اليمن بدول التحالف ومنها السودان عُمّدت بدماء الأبطال وسيسجل التاريخ هذه العلاقة في أنصع صفحاته وستظل هذه المواقف الشجاعة عنواناً للإخاء والتلاحم العربي في مواجهة الأخطار الخارجية".

من جانبه أكد السفير: "استمرار دعم بلاده الحكومة الشرعية ووقوفها إلى جانب اليمن وتأييدها للمرجعيات الثلاث وإدانتها لكل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون"، معبرا في الوقت ذاته عن سروره البالغ بلقاء نائب رئيس الجمهورية واستعداد بلاده تعزيز علاقات التعاون والدعم بين البلدين الشقيقين.