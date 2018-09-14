تجدد التظاهرات في البصرة وانطلاق أخرى في بغداد وسط مطالبات جديدة

بغداد — سبوتنيك. قال صفاء الضاحي، عضو الحراك المدني في البصرة لوكالة "سبوتنيك" إن "المئات من المواطنين تظاهروا اليوم في ساحة عبد الكريم قاسم قرب مبنى مجلس محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وفرص التعيين"، مضيفا أن "المتظاهرين رفعوا مطالب جديدة تمثلت بمحاكمة قائد عمليات البصرة جميل الشمري بسبب الأوامر الصادرة منه باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين ومقتل عدد منهم خلال التظاهرات السابقة".
وفي السياق نفسه، انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم، تظاهرة مؤيدة لتظاهرات ومطالب أهالي البصرة، وللمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال أحد النشطاء المدنيين رفض الكشف عن هويته لوكالة "سبوتنيك" إن "العشرات من الناشطين المدنيين والمتظاهرين تجمعوا مساء اليوم في ساحة التحرير تأييدا لتظاهرات إخواننا في البصرة المطالبة بأبسط مقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وللضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالب الأهالي هناك"، وأضاف: "كما طالبنا اليوم من خلال الهتافات والشعارات المرفوعة بالإسراع في تشكيل الحكومة العراقية وترك الصراعات، ورفض تشكيل الحكومة كما كان يحصل في السابق على أساس المحاصصة والولاءات الحزبية".
وتابع أن: "القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في محيط التظاهرة وقطعت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث مكان التظاهر".
وتشهد البصرة تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المواطنين بين قتيل ومصاب.
وخلال الاحتجاجات، أضرم متظاهرون النار في مبنى القنصلية الإيرانية، وبمبنى مجلس محافظة البصرة ومقار أحزاب وقوى سياسية منها منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.
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