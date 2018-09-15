"لقاء تاريخي" في السعودية... والملك سلمان يوجه دعوة عاجلة

تشهد المملكة العربية السعودية، غدا الأحد، 16 سبتمبر/أيلول، لقاءا تاريخيا، في وقت وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة عاجلة لإنهاء الحرب.

فقد أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن زعيمي إثيوبيا وإريتريا سيلتقيان في مدينة جدة السعودية، غدا الأحد، ليوقعا اتفاقا تاريخيا يعزز العلاقات بين بالبلدين وينهي العداء السابق، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

© AP Photo / Saudi Press Agency بعد إنهاء الحرب... لقاء تاريخي للملك سلمان وولي عهده الاثنين المقبل

ويستضيف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفل التوقيع في جدة، بحضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد.

وذكرت قناة "العربية"بأن الملك سلمان دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لحضور توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، سحب قوات بلاده من الحدود مع إريتريا وقيام الأخيرة بالمثل، ضمن إجراءات من شأنها إزالة التوتر المزمن في العلاقات بين البلدين.

والثلاثاء الماضي، أعادت الدولتان فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، مما يمهد الطريق للتجارة بينهما.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رئيس الحكومة الإثيوبية، ورئيس إريتريا، إيسايس أفورقي، إعلانا حول السلام، ينهي رسميا عقدين من العداء.