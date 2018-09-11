إريتريا وإثيوبيا تواصلان التقارب في نقطة حدودية

افتتح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نقطة حدودية بين البلدين، تستخدم للنقل البري.

القاهرة —سبوتنيك. كتب وزير الإعلام الإريتري يماني جبريسكل في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الرئيس أسياس أفورقي ورئيس الوزراء آبي أحمد افتتحا رسميا اليوم نقطة ديباي سيما — بوري بين البلدين، للنقل البري".

أعادت إثيوبيا، الخميس الماضي، افتتاح سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة بمقتضى اتفاق وقّع، في يوليو/تموز الماضي، أنهى حالة العداء التي استمرت لعقود بين البلدين.

وقالت إذاعة "فانا" الإثيوبية إن "إثيوبيا أعادت فتح سفارتها في أسمرة"، مشيرة إلى قرار إثيوبيا السابق بتعيين رضوان حسين سفيرا لها هناك.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس إريتريا وقّعا اتفاقا تاريخيا في أسمرة في وقت سابق لإعلان نهاية "حالة الحرب" بين البلدين والتي كانت واحدة من أطول الأزمات العسكرية في أفريقيا.

واتفق البلدان الجاران على فتح سفارات وتنمية موانئ واستئناف الرحلات وذلك في إجراءات ملموسة أنهت عقدين من العداء في غضون أسابيع.

وأصبحت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في شهر يوليو الماضي، أول رحلة جوية تجارية تهبط في العاصمة الإريترية أسمرة قادمة من إثيوبيا منذ 20 عاما.