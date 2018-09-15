مصر توقع اتفاقيتين باستثمارات أكثر من مليار دولار

وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين في مجال البحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقتين في البحر المتوسط، والصحراء الغربية، مع شركات عالمية، باستثمارات بلغت أكثر من مليار دولار.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم السبت، "وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز في منطقتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية باستثمارات حدها الأدنى حوالى أكثر من مليار دولار ومنحة توقيع مليوني دولار والالتزام بحفر 12 بئراً جديدا".

وأوضحت الوزارة "الاتفاقية الأولى مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية، وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة، بالبحر المتوسط، باستثمارات حوالى مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة".

© Sputnik . Igor Zarembo استثمارات حقل ظهر البحري في مصر بلغت 7.7 مليار دولار

وأضافت الوزارة "الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنيرجي ودوفر الكندية، وروكهوبر البريطانية، في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، باستثمارات 10 ملايين دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 4 آبار".

وأكد الملا عقب التوقيع أن قطاع البترول مستمر في طرح المزايدات العالمية، وتوقيع اتفاقيات جديدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، من أجل تنمية موارد مصر من البترول والغاز واكتشاف ثرواتها الكامنة، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج البترولي للوفاء باحتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج، بحسب البيان.

وأضاف المُلا "الإصلاحات التي شهدتها مصر في مجال البترول والغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية أثمرت نتائج متميزة، حيث استطاع قطاع البترول منذ يونيو/ حزيران عام 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة، للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالى 15 مليار دولار".