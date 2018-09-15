الأسد يوجه وزير الدفاع السوري بزيارة بعض التشكيلات في أرياف حماة وإدلب واللاذقية

وجّه الرئيس السوري، بشار الأسد، وزير دفاعه، العماد علي عبد الله أيوب، بزيارة تشكيلات سورية مقاتلة في أرياف حماة وإدلب واللاذقية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان، عبر موقع "تيليغرام"، اليوم السبت "بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد (القائد العام للجيش والقوات المسلحة): العماد علي عبد الله أيوب (نائب القائد العام وزير الدفاع) يزور بعض تشكيلات الجيش المقاتلة العاملة في أرياف حماة وإدلب واللاذقية".

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.

وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (تنظيمان المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.