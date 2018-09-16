الحكومة اليمنية: إنشاء "جسر جوي" في صنعاء "سقوط مدوي"

القاهرة — سبوتنيك . وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر" اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول: "مذكرة التفاهم الموقعة بين المليشيا الحوثية الإيرانية ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، لما يطلق عليه إنشاء جسر جوي طبي، تطور خطير وسقوط مدوي يكشف مستوى الدعم، الذي تقدمه المنسقة للحوثيين في تحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".وأضاف: "بعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وإيران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم بتوجه وفدها لمشاورات "جنيف "3، ها هي منسقة الشئون الإنسانية توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة".وتابع: "هل تقدم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن للمليشيا الحوثية مكافأة نظير إفشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني".وتساءل وزير الإعلام اليمني: "هل كان قرار الحوثيين إفشال مشاورات جنيف نابع من إدراكهم بإمكانية انتزاع مكاسب خارج طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية".يشار إلى أن التحالف العسكري العربي ضد "الحوثيين" في اليمن يفرض منذ أغسطس / آب، عام 2016 حظرا على الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، ويمنح تصاريح لرحلات إغاثية وإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس / آذار 2015، ضد " الحوثيين " الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.