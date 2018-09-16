لأول مرة... الكشف عن رسالة مثيرة بعثها صدام حسين من محبسه (فيديو)

وأشار حسن العلوي، أمس السبت، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن صدام حسين أرسل الرسالة عن طريق الصليب الأحمر.
وأضاف السياسي العراقي المعارض لصدام، إن "الرئيس العراقي الراحل عبر عن ندمه الشديد في الرسالة على ما قام به مع العلوي بعد 25 عاما من المعارضة، لأنه الوحيد الذي دافع عن زوجته".
وتحدث حسن العلوي عن تفاصيل الحادثة، وكيف رد على الزعيم الكردي الذي أصبح فيما بعد رئيسا للعراق لدورتين انتخابيتين.
ولكن أكد السياسي العراقي، أن دفاعه عن ساجدة، ينطلق من كونه عربيا، ولا يرضى بالإساءة للمرأة "المصون"، حسبما وصف زوجة صدام حسين.
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