قيادي بجنوب السودان يوضح هوية من أطلق النار على جنود الأمم المتحدة

وتابع مابور، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن عملية إطلاق النار على القوات التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان تمت عن طريق شخص غير مسؤول ولا ينتمي لأي من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الأخير في العاصمة الإثيوبية، وتهدف تلك العملية لإحداث شوشرة ولفت انتباه العالم إلى أن العملية السياسية لم تكتمل لجني مكاسب.
وأشار مايور إلى أن تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض بدأت بالفعل وقد تستغرق بعض الوقت، ويجب الحذر لأن هناك عناصر لم تتوقع أن يكتمل اتفاق السلام وكانت تراهن على ذلك.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت بعثة الأمم المتحدة إن أحد أفراد قواتها لحفظ السلام أصيب في إطلاق نار على يد جندي حكومي.
يذكر أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وقع اتفاق سلام مع فصائل متمردة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يوم الأربعاء الماضي، لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص، على الأقل، وشردت نحو ثلاثة ملايين آخرين، وعطلت تقدم البلد منذ انفصاله عن السودان، قبل سبع سنوات.
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