القوات الحكومية تقتل 6 من "أنصار الله" شرق صنعاء

دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "حاولت مجموعة من الحوثي الانقلابية التسلل إلى منطقة الجمايم، اليوم الاثنين 17 سبتمبر / أيلول، لسحب جثث عدد من قتلاها، الذين سقطوا في مواجهات مع الجيش، الجمعة الماضي، أثناء إحباط تسلل لها".

© REUTERS / Khaled Abdullah معارك في الحديدة تدفع موظفين حكوميين للنزوح إلى صنعاء وأضاف الموقع: "قوات الجيش رصدت تحركات عناصر المليشيا، وشنت هجوما مباغتا عليهم، تكبدت خلاله المليشيا ستة قتلى وعددا من الجرحى، فيما لاذ البقية بالفرار".

وكان الجيش اليمني أعلن، الجمعة الماضي، مقتل 14 شخصا من " أنصار الله " خلال تصديه لمحاولة تسلل باتجاه مواقع في منطقة الجمايم بمديرية نهم.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، التي تبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن ، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.