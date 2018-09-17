اليمن... التحالف يشن غارة جوية في البيضاء

سقط 15 مدنيا بين قتيل وجريح إثر غارة جوية لطيران التحالف في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضافت، أن الغارة أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإصابة 8 آخرين.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن ، منذ 26 مارس / آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها " أنصار الله " في يناير / كانون الثاني، من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد تم توثيق 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.