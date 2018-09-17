الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية جنوبي قطاع غزة

شنت طائرة حربية إسرائيلية، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول، غارة جوية استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولم تؤكد الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة وقوع إصابات في صفوف المجموعة التي تم استهدافها.

وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع عصر اليوم الاثنين، وذلك جراء قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرة شارك فيها آلاف الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة لمساندة "المسير البحري الثامن"، الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والمطالبة بإنهاء معاناة سكان القطاع.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ورفع المعاناة الإنسانية التي سببها الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اثني عشر عاما.