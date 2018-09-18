دي ميستورا: اتفاق إدلب تطور مهم ونأمل أن ينفذ سريعا

قال استافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إن الاتفاق التركي الروسي حول إدلب تطور مهم، معربا عن أمله في أن ينفذ سريعا.

وذكر دي ميستورا، أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن "اتفاق روسيا وتركيا بشأن إدلب تطور مهم ونأمل أن ينفذ بسرعة في ظل احترام كامل للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "بعد التوصل لاتفاق بشأن إدلب لا يوجد سبب لعدم تحقيق تقدم على الساحة السياسية".

وتابع "نحن راضون عن التهدئة في هذه المنطقة الأساسية إدلب"، مضيفا "بعد التوصل لهذا الاتفاق ليس هناك من سبب لعدم تحقق تقدم على الساحة السياسية".

كما أكد دي مسيتورا أن "الالتزام الدولي أمام خطر هجوم واسع النطاق على إدلب كان مهما".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا، أمس، على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".

وأكد الرئيس التركي "نعتقد أن الخطوات التي حققناها اليوم سوف تساهم في حل القضية السورية".