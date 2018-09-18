"أنصار الله" تصد زحفا للتحالف شرق جبل النار

أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، أنها استطاعت صد زحف لقوات التحالف العربي شرق جبل النار قبالة جيزان، موقعين قتلى وجرحى في صفوف التحالف.

وبحسب قناة المسيرة التابعة لـجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أفاد مصدر عسكري أن الزحف شرق جبل النار استمر لساعات وبعشرات الآليات العسكرية مع غطاء جوي دون تحقيق أي تقدم.



© REUTERS / HANDOUT إطلاق صاروخ باليستي على السعودية

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت أيضا اليوم استهداف معسكر سعودي في ظهران، جنوبي غربي المملكة، بصاروخ باليستي من طراز "بدر 1".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجنود السعوديين في ظهران بعسير".

وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران" باتجاه المملكة حتى الآن (198) صاروخا، تسببت في "استشهاد (112) مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات".

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

© AP Photo / Hani Mohammed صاروخ باليستي لـ"أنصار الله" على مصفاة أرامكو في جيزان

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

ووصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اجتماعاته مع قيادة جماعة أنصار الله (الحوثيين) والوفد المفاوض في صنعاء بـ"البناءة".

وقال المبعوث الأممي في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء إنه "حقق تقدما في ما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق سراح المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء".

وأضاف أنه سيزور الرياض غدا الأربعاء، ضمن جهوده لعقد جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية.