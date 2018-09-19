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20:43 19 سبتمبر/ أيلول 2018
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    البورصة

    لماذا تواصل البورصة المصرية الهبوط

    © Sputnik . Ruslan Krevobok
    العالم العربي
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    كشف خبير مصرفي عن أسباب استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، نحو 25 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول، ليصل إلى مستوى 789.953 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي حاد لمؤشرات البورصة.

    وتراجع المؤشر الرئيسي" EGX30" بنسبة 2.89%، وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 4.38%، وانخفض مؤشر "EGX20" بنسبة 3.57%.

    بورصة قطر
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
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    كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 2.77%، ونزل مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.72%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08%.

    يقول أستاذ الإدارة والاستثمار في جامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، إن أسباب تراجع مؤشرات البورصة تحكمها عوامل خارجية تتعلق بحركة سوق المال في العالم، وداخلية تتعلق بالمناخ المحيط بسوق المال في مصر، مضيفا لـ"سبوتنيك" إن الأسواق الناشئة على مستوى العالم تعاني من تقلبات، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول مثل تركيا والأرجنتين وإيران، والهند وإندونيسيا، والفلبين وجمهورية التشيك، التي جعلتهم يضاعفون أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى جذب رؤوس الأموال إلى البنوك والأسواق المصرفية بدلا من الأسواق المالية، لافتا إلى أن البورصة المصرية تأثرت كثيرا بتلك القرارات، إلى جانب العوامل الداخلية، المتمثلة في قرار محكمة الجنايات الأخير بحبس نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، جمال وعلاء، وإلى جانبهم عدد من كبار رجال الأعمال، مثل حسين هيكل وياسر الملواني، على ذمة قضية التلاعب بالبورصة

    وأشار الخبير في شؤون البورصة، إلى أنه على الرغم من عدم وجود تأكيدات لتأثر البورصة بحبس نجلي مبارك، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن لا يخرج عن طور التكهنات، إلا أن حبس رجال أعمال كبار مثل هيكل والملواني لامتلاكهم حصص كبيرة في أكبر شركتين في سوق المال المصري، هيرميس والقلعة قد يكون أكبر الأسباب الحقيقية وراء هبوط مؤشرات البورصة.

    البورصة
    © Sputnik . Ruslan Krevobok
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    وقالت المجموعة المالية هيرمس القابضة، في بيان لها، الأحد الماضي، إن ياسر الملواني أحد المتهمين بقضية البنك الوطني «التلاعب بالبورصة» يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014، أن الشركة ليست طرفا في القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.

    في الوقت الذي أكدت فيه  شركة «القلعة» للاستشارات المالية، أن حبس أحد رئيس قطاع علاقات المستثمرين، بها على ذمة قضية التلاعب بالبورصة له ناتج عن ملكيته أسهما ضمان العضوية في البنك الوطني، وأن الشركة ليست طرفا في القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة.

    وتوقع أستاذ الإدارة والاستثمار، أن تستقر أسهم البورصة المصرية خلال الأيام المقبلة، وتتسم بالثبات لفترة طويلة قبل أن تبدأ في معاودة الصعود.

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    أخبار البورصة, البورصة, البورصة المصرية, مصر
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