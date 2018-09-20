نصر الله يتحدث عن السعودية و"المجرمين والقتلة" في اليمن

جدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في خطاب العاشر من محرم، اليوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، وقوفه إلى جانب جماعة "أنصار الله".

وقال نصر الله إن "اليمن المظلوم يعيش في كل يوم كربلاء متواصلة، كما أنه يعيش المشهد الآخر من كربلاء في الصلابة والصبر والثبات"، وذلك وفقا لموقع "قناة المنار".

© AFP 2018 / AL-MANAR نصر الله: إذا ما فرضت إسرائيل حربا على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه

وأضاف: "على كل شريف في العالم أن يخرج عن صمته إزاء المجازر اليومية بحق الشعب اليمني والسكوت يشجع المجرمين".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله": "ندعو كل عربي وكل مسلم إلى أن يخرج عن صمته حيال العدوان السعودي على اليمن، وسوف يسأل الجميع يوم القيامة عن السكوت على المجرمين القتلى على ممارسة وحشيتهم بحق شعب اليمن، ونجدد وقوفنا إلى جانب الشعب اليمني المسالم الذي تحمل كل الظلم والطعن والخناجر من السلطة ومن دول الجوار".

وكان وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية، التقى، مؤخرا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وقال محمد عبد السلام، الذي ترأس الوفد "الحوثي" إلى الزيارة، عبر صفحته على "فيسبوك": "التقينا بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم". وأضاف: "خلال اللقاء تم تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية".



