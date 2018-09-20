إخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك و5 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم، وحددت يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر لنظر القضية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وياسر الملواني وحسن محمد حسنين وعمرو محمد وحسن لطفي وأحمد فتحي ، بكفالة مالية لكل منهم قدرها 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية بعد رد الدائرة السابقة في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـالتلاعب بالبورصة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت، يوم السبت 15 سبتمبر/ أيلول، بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".