عبد الملك الحوثي يوجه دعوة عاجلة إلى الشعب اليمني

دعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الخميس، "أحرار الشعب اليمني إلى النفير والتحرك الجاد والواسع للجبهات في الساحل الغربي والحدود".

وقال الحوثي خلال كلمة له بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء، إنه "مهما تمادى تحالف العدوان في الإجرام والوحشية فنحن صامدون ولن نستسلم نهائيا"، وفقا للمسيرة.

وأوضح في سياق كلمته أن "مشكلة تحالف العدوان مع اليمنيين هي تمسك الشعب بالحرية والكرامة" مشيرا إلى أن "الشعب اليمني معني اليوم ببذل كل جهد على كل صعيد حتى يتحقق النصر".

© AP Photo / Hani Mohammed صحيفة تنشر اسم قاتل علي صالح... ولماذا طلب الحوثي تصوير جثته

وجدد الحوثي تأكيده أن "الشعب اليمني ثابت وصامد في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وتمسكه بمواقفه المبدئية تجاه القضايا الكبرى وعلى رأسها فلسطين وحق الشعب اليمني في الحرية".

كما أكد الحوثي "وقوف الشعب اليمني إلى جانب المقاومة وأحرار الأمة في مناهضة الهيمنة الأمريكية والتصدي للعدو الإسرائيلي، والتضامن مع الشعب البحريني".

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر "المُحَرَّم" في التقويم الهجري، ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد نبي الإسلام محمد في معركة كربلاء، لذلك يعتبره الشيعة يوم عزاء وحزن.

ويعتبر يوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند، العراق، الجزائر.