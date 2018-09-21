مقتل قيادي في "القاعدة" وإصابة 6 جنود في محافظة شبوة اليمنية

لقي قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" الإرهابي مصرعه، اليوم الجمعة، في عملية مداهمة للقوات اليمنية، جرت بإسناد من قوات "التحالف" في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات نفذت عملية مداهمة لوكر لتنظيم القاعدة في وادي خورة بمديرية مرخة، واشتبكت مع عناصر التنظيم الإرهابي، قتلت خلالها القيادي نايف الصعيري الدياني المتورط بتنفيذ هجمات على القوات الحكومية في عدة مديريات بالمحافظة".

وأضاف المصدر، أن "ستة جنود من قوات النخبة الشبوانية أصيبوا خلال العملية التي أعقبتها مداهمات أخرى لأوكار في ذات المنطقة التي يتخذها تنظيم القاعدة نقطة انطلاق لشن هجمات على القوات الحكومية، ومعبرا للتنقل إلى محافظة البيضاء المحاذية".

وأشار المتحدث إلى ضبط القوات عناصر من "القاعدة" وعبوات ناسفة وقنابل ومتفجرات خلال عمليات المداهمة في خورة.

وكانت قوات النخبة نفذت، في 26 فبراير/ شباط الماضي، بإسناد من قوات التحالف، عملية "السيف الحاسم" استهدفت معاقل للتنظيم الإرهابي بمديرية الصعيد في محافظة شبوة النفطية، تمكنت خلالها من السيطرة على المديرية بعد دخولها وادي يشبم ووادي سرع في منطقة المصينعة بذات المديرية.