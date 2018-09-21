مقتل قيادي في "القاعدة" وإصابة 6 جنود في محافظة شبوة اليمنية

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات نفذت عملية مداهمة لوكر لتنظيم القاعدة في وادي خورة بمديرية مرخة، واشتبكت مع عناصر التنظيم الإرهابي، قتلت خلالها القيادي نايف الصعيري الدياني المتورط بتنفيذ هجمات على القوات الحكومية في عدة مديريات بالمحافظة".
وأشار المتحدث إلى ضبط القوات عناصر من "القاعدة" وعبوات ناسفة وقنابل ومتفجرات خلال عمليات المداهمة في خورة.
وكانت قوات النخبة نفذت، في 26 فبراير/ شباط الماضي، بإسناد من قوات التحالف، عملية "السيف الحاسم" استهدفت معاقل للتنظيم الإرهابي بمديرية الصعيد في محافظة شبوة النفطية، تمكنت خلالها من السيطرة على المديرية بعد دخولها وادي يشبم ووادي سرع في منطقة المصينعة بذات المديرية.
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