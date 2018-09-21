اتفاق بوساطة عمانية مع "أنصار الله" للإفراج عن أقارب صالح

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح المصدر "أن مساعٍ قادتها سلطنة عُمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد وقيادات تنظيم المؤتمر في الداخل والخارج تكللت بالاتفاق مع جماعة أنصار الله للإفراج عن صلاح ومدين علي عبدالله صالح، والعقيد محمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، ونقلهم إلى مسقط".
وأشار إلى استمرار الجهود للحصول على تصريح للرحلة ونقلهم إلى العاصمة العُمانية مسقط التي تقيم فيها عائلة الرئيس السابق.
وكانت وكالة الأنباء العمانية، أعلنت في 22 ديسمبر الماضي وصول 22 شخصاً من أفراد عائلة الرئيس الراحل إلى عُمان، بالتنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، للالتحاق بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية، وأن ذلك يأتي "استمراراً للمساعي الإنسانية العُمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية".
وكانت مواجهات دامية دارت في الثاني من ديسمبر الماضي بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء ومحافظات عمران والمحويت وحجة، انتهت بمقتل صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا ونحو 240 وإصابة 420 آخرين.
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