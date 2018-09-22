تسجيل
02:10 22 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الجيش الليبي

    رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يدعو المتحاربين في طرابلس لوقف القتال

    © AFP 2018 / Mahmud Turkia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، المتحاربين في طرابلس لوقف عملياتهم العسكرية، مشيراً إلى أن مستودعات شركة البريقة قد تعرضت للقصف جراء ذلك.

    طرابلس — سبوتنيك. وناشد صنع الله خلال تسجيل مرئي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "جميع المتحاربين في ضواحي طرابلس إلى التوقف فوراً عن كل عملياتهم العسكرية"، مشيراً أن "الوضع كارثي ومأساوي جداً في مستودع شركة البريقة في طريق المطار".

    الجيش الليبي
    © AFP 2018 /
    برلماني ليبي: المؤسسة الوطنية للنفط أهدرت المليارات والجيش الليبي يحاول الحفاظ على الثروة
    وأوضح رئيس أن "شركة البريقة ومستودعاتها التي تقع في طريق المطار بطرابلس قد تعرضت لعام 2014 إلى هجمات عنيفة جداً نتج عنها خروج 9 خزانات من أصل 15 خزان"، موضحاً أن "الخزانات تعرضت خلال الأيام الماضية إلى نفس الهجمات وفقدنا 3 خزانات ولم يتبقى منها إلا 3 فقط لمدينة طرابلس الكبرى".

    وتابع "لا يوجد لدينا أي مرونة لوجستية لتزويد طرابلس الكبرى بالمحروقات الوضع كارثي على العاملين لأنهم لا يزالون في المواقع وتعرض مستودع البريقة إلى أصابات خطيرة ومباشرة حيث قصف مبنى أدارة المشتريات بالمستودع بطريق المطار وتعرض للدمار"، معتبراً أن "الوضع بطرابلس جداً خطير، مطالب الفرقاء بوقف فوري للإطلاق النار".

    وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "المجتمع الدولي بوضع حد لهذا العبث الذي يهدد قوت الشعب الليبي"، مضيفاً بأن "الاشتباكات التي تشهدها طرابلس قد تسبب إلى توقف أنتاج البنزين والديزل والغاز وكل شئ سوف".

    وختم حديثه قائلاً إن "المؤسسة الوطنية للنفط لا تستطيع أن تقوم بمهامها تحت ظل هذه الظروف الصعبة وتهديد العاملين بالقصف المستمر وفي كل مكان المتحاربين يستخدمون مستودعات البريقة كدروع لهم ويجب أن تتوقف الحرب فوراً".

    وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة بين مسلحي مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وصلت إلى 96 قتيل و306 جريح.

    يشار أن أطراف الصراع قد وقعت على أتفاق لوقف أطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بمدينة الزاوية الليبية غربي البلاد في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، لكن تم خرق هذا الاتفاق ولم تلتزم الأطراف به وعادة الاشتباكات مجدداً بالعاصمة طرابلس.

    انظر أيضا:

    قتلى وجرحى في هجوم على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس
    المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن خسائر تصل لـ160 ألف برميل يوميا بعد واقعة حقل الشرارة
    برلماني ليبي: المؤسسة الوطنية للنفط أهدرت المليارات والجيش الليبي يحاول الحفاظ على الثروة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, نفط, اضطرابات, قتال, المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا, طرابلس, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في سباق YARKOcross Night Edition colour 2018 للألوان في مدينة ألماتي، كازاخستان 15 سبتمبر/ أيلول 2018
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك