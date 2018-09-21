حفتر: يتحدث عن اشتباكات طرابلس ويؤكد أن الجيش سيتحرك في الوقت مناسب (فيديو)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن قواته لم تشارك في الاشتباكات الجارية في العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من أسبوعين.

وأكد حفتر خلال خلال مراسم تكريمه من قبائل العواقير: "الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش (طبرق) أي علاقة بها على الإطلاق، وكل تلك التحركات ارتجالية".

وتابع المشير، أمس: "نحن لم نتحرك في طرابلس بعد، ولكن حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس، وستسير الأمور بشكلها الصحيح".

وأضاف: "قادة مليشيات طرابلس بدأوا بشكل وطني للدفاع عن عوائلهم وأحيائهم ولكنهم أصبحوا أغنياء، ومجرمون، وننصحهم بمغادرة ليبيا، أو مواجهة القانون، أو المصالحة مع المجتمع".

واتهم حفتر حكومة الوفاق الليبية بدعم ما سماها "مليشيات طرابلس"، مهددا بالقول: "القانون سيلاحق الجميع".

تشهد العاصمة الليبية اشتباكات بين مجموعات مسلحة منذ 26 آب/ أغسطس، وأودت بحياة أكثر من 96 شخصا، وتوقفت في 4 سبتمبر/أيلول الجاري بعد وساطة الأمم المتحدة، ثم تجددت الثلاثاء الماضي.