مصر تصدر بيانا رسميا بشأن إجراء قوات البحرية التركية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها ٥ بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وأنه تم احتجاز السفينة حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت قبرص.

وأوضح أن السفارة المصرية في قبرص قد أفادت بأن المسئولين بوزارة الخارجية القبرصية أبلغوا السفارة في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت قبرص باحتجاز السفينة والبحارة المصريين.

© Sputnik . Igor Zarembo مصر توقع اتفاقا مع قبرص حول إنتاج حقل غاز "أفروديت"

وأضاف أبو زيد، أن السيدة السفير مي طه خليل سفير مصر في قبرص قد قامت على الفور باجراء عدة اتصالات مع المسئولين القبارصة المعنيين بالموضوع، حيث أفادوا بأنهم قاموا بتقديم طلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.

كما أعلن عن أسماء البحارة المصريين المحتجزين وهم: عبده إبراهيم عيد إبراهيم الجندي، أحمد فرج طه الزاهد، سامح صبحي علي محرم، عبدالرؤوف الدايد عبد الرحمن، عمرو محمود عبدو محمد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن الوزارة سوف تواصل اتصالاتها على مدار الساعة عبر السفارة المصرية في قبرص مع وزارة الخارجية القبرصية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل الإفراج عن البحارة المصريين.