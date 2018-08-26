في الذكرى الـ150... الأمم المتحدة تعلن 2019 عاما دوليا لجدول "منديلييف"

وسمت المنظمة اكتشاف الكيميائي الروسي "نافذة إلى الكون"، وليس مجرد جدول دوري للعناصر الكيميائية.
ووفقا لجان بول نغومي أبياغا، منسق أحداث الاحتفالات باليوم العالمي للسنة في اليونسكو، "يعد جدول منديلييف أحد أهم الإنجازات العلمية".
وأضاف: "آمل أن تساعد الاحتفالات المزمع عقدها في عام 2019 على إظهار الدور الهام للعلوم الأساسية في حل المشكلات العالمية، حيث ستوضح هذه المناسبات التقدم الذي تحققه الاكتشافات العلمية، وستشجع الجيل القادم على توسيع حدود المعرفة الإنسانية، كما فعل دميتري منديلييف في القرن التاسع عشر".
Fantastic to hear from @IUPAC that the @UN has designated 2019 as the International Year of the #PeriodicTable of Chemical Elements, 150 years on from when it was first published by Dmitri Mendeleev https://t.co/6nSTXJiJZp #chemistry pic.twitter.com/yYvfBLLe7O— Johnson Matthey (@JM_FineChems) January 17, 2018
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