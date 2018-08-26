في الذكرى الـ150... الأمم المتحدة تعلن 2019 عاما دوليا لجدول "منديلييف"

اعتبرت الأمم المتحدة اكتشاف العالم الروسي، دميتري منديلييف، للجدول الدوري الإنجاز الأكثر أهمية للبشرية، وأعلنت عام 2019 عام الجدول الدوري.

© Sputnik . العلماء الروس يبتكرون طرقا لتحسين البحث عن رواسب النفط والغاز

وقال المركز الصحفي للأمم المتحدة، على "تويتر"، "أعلنت الأمم المتحدة عام 2019 السنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية، فتمر في عام 2019، 150 سنة منذ إنشاء هذا الجدول من قبل العالم الروسي دميتري إيفانوفيتش منديلييف".

وسمت المنظمة اكتشاف الكيميائي الروسي "نافذة إلى الكون"، وليس مجرد جدول دوري للعناصر الكيميائية.

ووفقا لجان بول نغومي أبياغا، منسق أحداث الاحتفالات باليوم العالمي للسنة في اليونسكو، "يعد جدول منديلييف أحد أهم الإنجازات العلمية".

© Sputnik . F. Blumbah دميتري منديلييف في مكتبه

وأضاف: "آمل أن تساعد الاحتفالات المزمع عقدها في عام 2019 على إظهار الدور الهام للعلوم الأساسية في حل المشكلات العالمية، حيث ستوضح هذه المناسبات التقدم الذي تحققه الاكتشافات العلمية، وستشجع الجيل القادم على توسيع حدود المعرفة الإنسانية، كما فعل دميتري منديلييف في القرن التاسع عشر".