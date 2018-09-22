هدية "غير عادية" من الإمارات للسعودية في عيدها الوطني (فيديو)

أهدت الإمارات العربية المتحدة، هدية غير عادية للملكة العربية السعودية، احتفالا بعيد وطنها الـ 88، والذي يحل غدا الأحد.

وأذاع تلفزيون أبوظبي الرسمي، أغنية جديد تحمل عنوان "في ذرا سلمان"، "إهداء من كل الإماراتيين لمملكة الخير.. حمى الله المملكة العربية السعودية وشعبها، نبارك لهم بطيب العيد الذي أسس لقيام هذا البلد العظيم.. ثمانية وثمانون عاما تتكلل اليوم بذرا سلمان"، حسبما جاء في ملخص الأغنية عبر موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وألحان وأداء عبد الله سالم النعيمي، وهي من إنتاج مؤسسة أبوظبي للإعلام بالتعاون مع وزارة الثقافة الإماراتية.

وشارك وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، رابط لأغنية "في ذرا سلمان"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب للسعوديين: "عسى أيامكم كلها فرح ومسرات".

كلنا في ذرا سلمان.. عسى أيامكم كلها أفراح ومسرات https://t.co/g5gMSLydG9 via @YouTube — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 21, 2018

​وتحتفل المملكة العربية السعودية منذ عام 1932، بيوم توحيد المملكة العربية السعودية في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر لكل عام، والذي اقترب موعد احتفال اليوم الوطني السعودي 88 بالمملكة، إذ مر 88 عام على تغيير اسم (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى اسمها الحالي (المملكة العربية السعودية)، وذلك نتيجة قيام الملك "عبد العزيز الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود" من استعادة المدن السعودية منذ عام 1903 بداية استرداد الرياض، وتسلسل لأحداث تاريخية ومحاربة لمدة ثلاثة من عام كفاح مسلح حتى انتهى بمنطقة جازان عام 1349 هـ، الموافق 1932 ميلاديا.