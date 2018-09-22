سهل الملك سلمان له كل الصعاب... السعودية تنتظر حدثا هاما بعد 12 يوما

تنتظر المملكة العربية السعودية حدثا هاما خلال 12 يوما، في إطار دعم المملكة للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأكد وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، أن انطلاق قطار الحرمين السريع للمواطن والمقيمين سيكون في 4 أكتوبر، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف الوزير أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سهل كل الصعوبات التى تعترض المشروع، وحرص على إنجازها.

#النقل_العام: سعة #قطار_الحرمين الذي سيتم تشغيله التجاري الشهر المقبل، 160 ألف مسافر يوميًّا، وسرعته تتجاوز 300 كيلومتر بالساعة.

.#السعودية pic.twitter.com/tuROMixpg6 — هاشتاق العرب (@TheArabHash) September 22, 2018

وتابع أن القطار يعمل على استيعاب النمو المطرد في زوار وقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمر قطار الحرمين بـ5 محطات في مكة المكرمة وجدة، كما يسير في مسار طوله 450 كيلو، ومخطط له أن ينقل 60 مليون راكب سنويا.