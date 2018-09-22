"أنصار الله": اطلقنا صاروخا باليستيا باتجاه مطار جيزان جنوب غربي السعودية

© REUTERS / Naif Rahma أنصار الله تقتل وتجرح عناصر من التحالف والقوات اليمنية جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . في إعلان لـ"أنصار الله" ليس الأول من نوعه، قالت الجماعة اليمنية إنها قامت بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم السبت 22 أيلول/ سبتمبر، بأن

"القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مطار جيزان الإقليمي".

من جانبها أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية بـ "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه جازان"، بحسب وصفها.

يشار إلى أنه في التاسع من سبتمبر الجاري، أعلنت "أنصار الله" توقف الملاحة الجوية في مطار جيزان الإقليمي بعد استهدافه بصاروخين باليستيين.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن الدفاع الجوي السعودي اعتراضه صاروخا أطلقه "أنصار الله" على مدينة جيزان.