بعد مشاركتها فى اجتماعات عسكرية لدول المقاطعة... جلسة عاجلة بين قطر وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي الأميري، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يناقشان العلاقات القطرية الأمريكية في المجال الدفاعي وسبل تطويرها وتعزيزها وتبادل الخبرات العملياتية، كما بحثا فرص التدريب والتخطيط للمشاريع المستقبلية بين البلدين في المجال العسكري. pic.twitter.com/nXm2sM5kxH

وبحث القائدان العسكريان فرص التدريب والتخطيط للمشاريع المستقبلية بين البلدين في المجال العسكري.

وكانت قطر قد شاركت في اجتماعات رؤساء أركان دول "مجلس التعاون الخليجي" ومصر والأردن والقيادة المركزية الأمريكية، في الكويت؛ لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ووجهت دولة قطر طلبا عاجلا، اليوم الأربعاء، إلى "دول المقاطعة" الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.