مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بشرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مواجهات وقعت شرقي قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، عبر موقع "تويتر"، بوقوع " شهيد و 14 إصابة بجراح مختلفة شرق قطاع غزة".

🚨 شهيد و 14 اصابة بجراح مختلفة شرق قطاع غزة — د.أشرف القدرة (@press221) September 23, 2018

وأشار القدرة إلى أن القتيل هو "عماد داوود اشتيوي 21 عام"، وأصيب "برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس".

وشارك آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في فعاليات الجمعة السادسة والعشرين من "مسيرات العودة" وكسر الحصار، وأكدت الهيئة الوطنية استمرار المسيرات الشعبية والسلمية في القطاع حتى رفع الحصار بشكل كامل وإنهاء المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.

يذكر أن 183 فلسطيني قتلوا وأصيب نحو 20 ألف برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق "مسيرات العودة" في 31 آذار / مارس الماضي.