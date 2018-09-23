اليمن... الجيش يمشط مناطق و" أنصار الله" تحبط زحفا

واصلت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العسكري العربي، الذي تقوده السعودية، عملياتها ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن.. وزارة الصحة في صنعاء تعلن وفاة 6 حالات جديدة بالكوليرا

القاهرة — سبوتنيك . ووفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة على "تويتر"، قال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، اليوم الأحد 23 سبتمبر/ أيلول: "مشطت القوات خلال الساعات الماضية، عددا من المناطق المحيطة بمركز مديرية باقم شمال صعدة، ومنها جبل رأس، وجبل عرف وشيحاط ومزارع آل صرة وقرى آل مغرم والمناطق المحيطة بها".

وأضاف الحارثي: "أن المعارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية لا تزال مستمرة في الجهة الشرقية لمديرية باقم بعد تمكن الجيش من تحرير جبال الرأس وجبال الأسود وصولا إلى تحرير مزارع الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية".

من جهة ثانية، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش اليمني نفذ زحفا واسعا مسندا بطيران ومروحيات التحالف باتجاه عدد من التباب في منطقة الصوح بمديرية كتاف شرق صعدة.

وأشار المصدر إلى إحباط "أنصار الله" زحف القوات الحكومية وتكبيدها قتلى وجرحى، وإعطاب أربع آليات تابعة لها في كمائن بعبوات ناسفة خلال محاولتها التقدم.

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد جماعة أنصار الله في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس / آذار 2015، ضد "الحوثيين" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.