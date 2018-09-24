السفير السوري لدى روسيا: منظومة "إس-300" لازمة للحماية من الأعمال العدوانية لإسرائيل

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن سوريا تحتاج لمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" لحماية أراضيها من الأعمال العدوانية الإسرائيلية ووضع حد لها.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بداية أعزي في مقتل العسكريين الروس بكارثة أيليوشين-20 الذي ضحوا بحياتهم جراء تصرفات وقحة قامت بها إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية الذي استهدف مراكز علمية ومواقع مدنية…".

وتابع السفير "للرد على هذه الأعمال العدوانية، سوريا تملك حق حماية أراضيها واستخدام كافة الوسائل الممكنة لذلك، ومن هنا تبرز أهمية الحصول على إس-300 من أصدقائنا الروس من أجل وضع حد لهذه الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل".

يتبع…