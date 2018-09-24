انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال فلاديمير سافتشينكو، اليوم الاثنين، بأن المركز رصد 7 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، من قبل التشكيلات غير الشرعية المسلحة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

© Sputnik . Basel Shartouh السلطات السورية تؤجل افتتاح معبر "أبو الظهور" بعد استهدافه بصواريخ مسلحي إدلب

موسكو — سبوتنيك . وقال سافتشينكو للصحفيين "تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية رصد قصف في مناطق صفصافة (أربعة مرات)، ونهشبة، وجب عز مارغا (مرتان)، ودار أبو سعد، وبيت سمايرا في محافظة اللاذقية في الأحياء الجنوبية لمدينة حلب (مرتان). كما تم رصد قصف بلدة تادف في محافظة حلب من مواقع الجيش السوري الحر، المتمركزة في المنطقة الخاضعة لسيطرة التشكيلات التركية في مدينة الباب".

كما قام ممثلو المركز بعملية إنسانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في حي الميدان بمحافظة حلب، حيث تم توزيع طنا من الخبز على المحتاجين من السكان.

وبالإضافة إلى ذلك، قام ممثلو المركز بعملية إنسانية في منطقة أربيل (الغوطة الشرقية، محافظة دمشق)، حيث تم توزيع ألف حقيبة مدرسية و1000 مجموعة من ملابس الأطفال.